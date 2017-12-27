Архсовет Москвы одобрил проект подземного ТЦ на месте котлована на Павелецкой площади

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы одобрил проект строительства подземного многофункционального торгового комплекса на площади перед Павелецким вокзалом, сообщается на сайте Архсовета.

"Сейчас на этом месте находится котлован от незавершенного когда-то объекта. Согласно проекту, здесь появится подземный многофункциональный торговый комплекс с вестибюлем станции метро "Павелецкая", - приводятся в сообщении, опубликованном по итогам заседания Архсовета, слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По словам Кузнецова, городские власти намерены привести площадь к единому дизайну, говорится в сообщении.

Комплекс будет иметь три подземных этажа, его общая площадь составит 78 тыс. кв. м. На двух верхних уровнях будут объекты торговли и услуг, на нижнем - паркинг на 500 машин. Площадь застраиваемого участка - 2,7 га, это примерно 75% Павелецкой площади, уточняют в Архсовете.

Заказчиком проекта является ООО "Лэджи". Строительство начнется в 2018 году и продлится два года, говорится в сообщении со ссылкой на руководителя проекта Дмитрия Кутина. В рамках реализации проекта компания должна благоустроить наземную территорию Павелецкой площади непосредственно над комплексом. Оставшуюся часть площади, по словам Кузнецова, благоустроит город.

Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Павелецкая" площадью 13,43 га правительство Москвы приняло в декабре 2015 года. ТПУ предполагает строительство нескольких объектов общей площадью около 132 тыс. кв. м. Помимо подземного ТЦ, это, в частности, административно-деловой центр в Стремянном переулке (42 тыс. кв. м).