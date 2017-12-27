Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Архсовет Москвы одобрил проект подземного ТЦ на месте котлована на Павелецкой площади

Общество
27 декабря, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Строительство объекта планируется завершить в течение двух лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы одобрил проект строительства подземного многофункционального торгового комплекса на площади перед Павелецким вокзалом, сообщается на сайте Архсовета.

"Сейчас на этом месте находится котлован от незавершенного когда-то объекта. Согласно проекту, здесь появится подземный многофункциональный торговый комплекс с вестибюлем станции метро "Павелецкая", - приводятся в сообщении, опубликованном по итогам заседания Архсовета, слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По словам Кузнецова, городские власти намерены привести площадь к единому дизайну, говорится в сообщении.

Комплекс будет иметь три подземных этажа, его общая площадь составит 78 тыс. кв. м. На двух верхних уровнях будут объекты торговли и услуг, на нижнем - паркинг на 500 машин. Площадь застраиваемого участка - 2,7 га, это примерно 75% Павелецкой площади, уточняют в Архсовете.

Заказчиком проекта является ООО "Лэджи". Строительство начнется в 2018 году и продлится два года, говорится в сообщении со ссылкой на руководителя проекта Дмитрия Кутина. В рамках реализации проекта компания должна благоустроить наземную территорию Павелецкой площади непосредственно над комплексом. Оставшуюся часть площади, по словам Кузнецова, благоустроит город.

Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Павелецкая" площадью 13,43 га правительство Москвы приняло в декабре 2015 года. ТПУ предполагает строительство нескольких объектов общей площадью около 132 тыс. кв. м. Помимо подземного ТЦ, это, в частности, административно-деловой центр в Стремянном переулке (42 тыс. кв. м).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
2018
"2018: краткое содержание". Самые ожидаемые события года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецподразделения вошли на территорию фабрики "Меньшевик"
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин подал документы в ЦИК
4
Найден автомобиль, незаконно покинувший пункт пропуска на границе РФ с Финляндией
5
СМИ: WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ЛНР направила удерживаемых лиц к месту обмена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама