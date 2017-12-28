Назарбаев подписал поправки к законам, запрещающие анонимные комментарии в интернете

АСТАНА, 28 декабря. /ТАСС/. Запрет на размещение анонимных комментариев в интернете введен в Казахстане. Эта норма закреплена в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций", который подписал президент республики Нурсултан Назарбаев в четверг. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Согласно закону, владельцев интернет-ресурсов обяжут идентифицировать комментаторов с помощью электронно-цифровой подписи на портале электронного правительства или посредством sms-идентификации при помощи одноразового пароля. При этом пользователь сможет размещать комментарии на сайте под своим именем или псевдонимом.

"Идентификация пользователя никак не мешает ему выражать свое мнение, но она его внутренне дисциплинирует. Ведь некоторые пользователи считают, что анонимность позволяет оскорблять на национальной почве, подстрекать к насилию, дезинформировать граждан. <...> Мы считаем, что пользователи интернета тоже должны нести ответственность за свои слова", - ранее пояснил внесение такой поправки министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев.

По его словам, нововведение "станет своеобразным внутренним фильтром" для пользователей интернета и "чисто технически каких-либо серьезных проблем для сайтов не создаст".

Ответственность за ложную информацию

По этому закону казахстанские СМИ освобождаются от ответственности за распространение недостоверных сведений в случае цитирования ими официальных сообщений и информации от уполномоченных лиц или пресс-служб. Документ также предусматривает сокращение срока ответа на запросы СМИ с 15 календарных до 7 рабочих дней.

Как ранее сообщил Абаев, в государственных учреждениях планируется транслировать исключительно отечественные телеканалы. Помимо этого, предусматривается выведение в правовое поле лиц, занимающихся распространением в стране спутниковых устройств, конкретизируются периоды распределения рекламы на государственном языке.

В документе определены случаи, при которых для СМИ не требуется согласия гражданина на публикацию его изображения: это культурно-массовые, спортивно-массовые мероприятия и публичные выступления. Кроме того, вводится ограничение на публикацию в СМИ изображений и любой информации, позволяющей идентифицировать ребенка, пострадавшего в результате противоправных действий. Закон также содержит норму, обязывающую журналистов получать согласие от граждан на распространение информации, затрагивающей личную, семейную, врачебную, банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.