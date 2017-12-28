Прах Шаинского захоронят на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прах российского композитора Владимира Шаинского, скончавшегося в США на 93-м году жизни, будет захоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил в четверг ТАСС глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Прах Владимира Шаинского будет захоронен на Троекуровском кладбище, но после 12 января 2018 года", - сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что дал распоряжение оказать содействие в похоронах композитора. "Великий композитор достоин особых почестей во время проводов в последний путь", - написал он.

Шаинский был доставлен в больницу Сан-Диего (США) 15 декабря после того, как почувствовал себя плохо, и с тех пор больше не приходил в сознание. Ночью 25 декабря он скончался после продолжительной болезни. В 2008 году Шаинский был прооперирован в связи с онкологическим заболеванием.

Ранее стало известно, что достигнута предварительная договоренность о захоронении композитора в России. По словам замминистра культуры РФ Александра Журавского, "учитывая заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине".

По словам вдовы Шаинского, композитор не оставил никакого завещания о месте захоронения.

Владимир Шаинский - народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.