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Школы и медучреждения Карачаево-Черкесии получили 40 новых машин

Общество
28 декабря, 20:37 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 28, декабря. /ТАСС

Больницам достались 15 машин "скорой помощи", а школы получили 25 автобусов

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ЧЕРКЕССК, 28 декабря. /ТАСС/. Медучреждения и школы Карачаево-Черкесии (КЧР) получили 40 единиц нового транспорта. Ключи от автобусов и автомобилей "скорой помощи" руководителям организаций вручил в четверг на центральной площади республики глава региона Рашид Темрезов, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"С удовольствием вручаю ключи от новых автобусов, оборудованных в соответствии с современными стандартами безопасности, еще и потому, что впереди новогодние каникулы, которые так ждут и любят дети. И, благодаря этим автобусам, у них теперь есть прекрасная возможность посетить все праздничные мероприятия, отдохнуть и запастись положительными эмоциями", - цитирует Темрезова пресс-служба.

Медучреждения региона получили 15 автомобилей, школы республики - 25 автобусов.

Ранее сообщалось, что поступивший в 2017 году транспорт позволит региону полностью заменить школьные автобусы старше десяти лет. Ежедневно они перевозят порядка 3,3 тыс. учащихся КЧР.

В 2016 году в рамках реализации федеральной программы по обновлению автопарков школ и медучреждений республика получила 22 автобуса и 11 автомобилей скорой помощи.

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