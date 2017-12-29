Минздрав разработает программу развития онкодиспансеров в 2018 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу развития онкологических диспансеров к концу апреля 2018 года. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции президента 14 декабря 2017 года, который опубликован в пятницу на сайте главы государства.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать и утвердить программу развития онкологических диспансеров с учетом необходимости реализации мер по раннему выявлению онкологических заболеваний, предусмотрев ее софинансирование из федерального бюджета", - говорится в документе.

Ответственным за исполнение данных поручений назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Срок исполнения поручения - до 30 апреля 2018 года.

Во время пресс-конференции 14 декабря президент отметил, что дал поручение правительству увеличить количество средств, выделяемых на обезболивающие лекарства при онкологии и других тяжелых заболеваниях, а также на закупку оборудования по таким профилям медпомощи.