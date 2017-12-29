Правительство подготовит предложения по развитию перинатальных центров в 2018 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения о продолжении программы развития перинатальных центров к концу апреля 2018 года.

Об этом говорится в перечне поручений, который утвердил Путин по итогам своей ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года. Перечень опубликован на сайте главы государства.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовить и представить предложения о продолжении программы развития перинатальных центров в Российской Федерации", - говорится в документе.

Ответственным за исполнение данных поручений назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Срок исполнения поручения - до 30 апреля 2018 года.