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Правительство подготовит предложения по развитию перинатальных центров в 2018 году

Общество
29 декабря, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Соответствующее поручение дал президент РФ

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения о продолжении программы развития перинатальных центров к концу апреля 2018 года.

Об этом говорится в перечне поручений, который утвердил Путин по итогам своей ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года. Перечень опубликован на сайте главы государства.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовить и представить предложения о продолжении программы развития перинатальных центров в Российской Федерации", - говорится в документе.

Ответственным за исполнение данных поручений назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Срок исполнения поручения - до 30 апреля 2018 года.

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