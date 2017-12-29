Туман в Москве рассеется 31 декабря во второй половине дня

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Туман в столице возник из-за прихода в регион теплого воздуха с Атлантики и рассеется в последний день года. Об этом ТАСС рассказал в пятницу глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"К новогодним праздникам он рассеется обязательно. Мы прогнозируем, что туман будет и сегодня, и завтра, и даже в первой половине 31 декабря. Затем он рассеется. В новогоднюю ночь тумана не будет, но будет, по нашим оценкам, погода облачная с очень небольшим, но все-таки снежком", - сказал Вильфанд.

По его словам, причиной возникновения тумана стало то, что сейчас на европейскую территорию поступает очень теплый и влажный воздух из Северной Атлантики, который пополняется влагой из Средиземного моря. Такой туман образуется, когда теплые воздушные массы движутся над холодной землей. "Он переносится. И до тех пор, пока скорость ветра не усилится, не увеличится до тех значений, которые приведут к перемешиванию воздушных масс, туман будет", - добавил глава Гидрометцентра.

По данным Гидрометцентра, в среднем в Москве за год бывает девять туманных дней. Это на четыре дня меньше, чем в Санкт-Петербурге, и на 109 дней меньше, чем в Южно-Курильске, который является рекордсменом в России по этому показателю. В мире самое большое количество туманных дней (в среднем 120 в год) наблюдается на канадском острове Ньюфаундленд в Атлантическом океане.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 30 и 31 декабря в столице местами пройдут небольшие осадки. Температура ночью и днем плюс 1 - плюс 3 градуса. В Московской области 30 декабря температура ночью и днем минус 1 - плюс 4 градуса, 31 декабря минус 2 - плюс 3 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Экологическая ситуация в Москве

По предварительным данным на 13:00 в Москве не зафиксировано превышения допустимых норм концентрации загрязняющих веществ, погодные условия способствуют их рассеиванию в атмосфере, сообщили ТАСС в Мосэкомониторинге.

Ранее москвичи жаловались на неприятный запах, который, возможно, шел от мусорных свалок.