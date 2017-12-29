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Разместившая ролик о сломанной мебели в школе педагог из Сочи уволена за нарушение устава

Общество
29 декабря, 13:50 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 29, декабря. /ТАСС

Управление по образованию и науке администрации города Сочи не разглашает детали допущенных педагогом нарушений

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СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Учитель биологии сочинской школы № 4, разместившая в соцсетях ролик о якобы сломанной мебели в школьных кабинетах, уволена за систематическое нарушение устава образовательного учреждения. Педагог может обжаловать это решение, сообщили в пятницу ТАСС в управлении по образованию и науке администрации города Сочи.

Ролик, в котором учитель Елена Носова рассказывает о якобы плачевном состоянии кабинета в средней школе № 4 города Сочи, появился в социальных сетях 21 декабря. Педагог также пожаловалась на давление со стороны руководства учебного заведения, угрожающего ей увольнением.

"Носова Елена Александровна была уволена приказом и. о. директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя школа № 4" за повторное в течение одного года грубое нарушение устава школы. В случае несогласия с увольнением работник вправе обжалось его в установленном трудовым законодательством порядке", - сказали в управлении.

Ведомство не разглашает детали допущенных педагогом нарушений. Уволивший учителя и. о. директора школы также от комментариев отказался, отметив, что снятая в ролике мебель должна была быть списана, и уже заменена на новую. Связаться с педагогом ТАСС пока не удалось.

В комментариях к посту в социальных сетях родители учеников пишут, что уволенная учительница "не раз в присутствии учеников высказывала им в телефонных звонках претензии к воспитанию". Также родители не давали своего согласия на участие их детей в опубликованном ролике.

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