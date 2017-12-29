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Агрегатор авиабилетов освободил страницу Кадырова в Facebook

Общество
29 декабря, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Теперь профайл, в котором размещены изображение чеченского герба и фотография гор, называется "Чеченская республика"

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Страница Рамзана Кадырова в Facebook, которую после блокировки 23 декабря занял агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN), теперь называется "Чеченская республика".

На странице размещены изображение чеченского герба и фотография гор.

Ранее сообщалось, что страницы Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны 23 декабря. В тот же день глава Чечни сообщил, что в республике тестируется новая социальная сеть Mylistory, "которая ни в чем не уступает заморским". Представители Facebook объяснили блокировку санкциями США.

С 24 декабря адрес facebook.com/rkadyrov95/ заняла страничка компании Creole Travel, которой принадлежит агрегатор UAN. Компания готова была освободить страничку в случае, если поступят какие-либо претензии, в том числе от самого Кадырова, сказала ее гендиректор Ирина Гомзякова. "Если будут какие-то претензии со стороны администрации Рамзана Кадырова либо еще от кого-то, мы, естественно, с этой странички сразу же удалимся", - отметила она.

По словам Кадырова, представители которого связались с Creole Travel, компания сама деактивировала аккаунт и предупредила об этом прежнего владельца, чтобы тот успел закрепить адрес. "Переговоры с новыми владельцами страницы прошли при полном взаимопонимании и уважении сторон", - подчеркивает политик в личном телеграм-канале.

По его словам, нынешний аккаунт [Чеченская Республика] создан, чтобы избежать "создания очередного клона и использования его в каких либо рекламных акциях, провокационных целях или банального троллинга в сети".

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