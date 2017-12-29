Опрос: теракты стали наиболее впечатлившим французов явлением в 2017 году

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Теракты во Франции и других странах планеты стали событием, оказавшим наиболее сильное впечатление на французов в уходящем 2017 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенные службой BVA.

Такой ответ относительно высокого уровня существующей опасности дали 33% респондентов. Как отметили эксперты BVA, "это свидетельствует о том, насколько образ террористической угрозы овладел умами французов, в целом создав в обществе атмосферу страха".

На втором и третьем месте по значимости событий - избрание президентов Франции и США - Эмманюэля Макрона (29% ответов) и Дональда Трампа (24%). Однако относительно того, является ли приход к власти Трампа положительным или отрицательным явлением, мнения респондентов разделились. Одни приветствуют появление на высшем посту в США "решительного политика", "вызывающего своей деятельностью потрясение мирового устройства". Другие же "обеспокоены" его деятельностью и считают, что "все страны с тревогой ждут его очередных выходок".

Холлидей и Вейль

На четвертом месте (21%) в рейтинге особо запомнившихся событий - кончина знаменитого рок-певца Джонни Холлидея и церемония прощания с ним, собравшая в Париже сотни тысяч людей. Также опечалены французы и уходом из жизни видного политика и общественного деятеля страны, борца за права женщин и бывшего председателя Европейского парламента (1979-82 годы) Симоны Вейль (мнение 11% респондентов).

К числу других значимых событий французами отнесена миграционная проблема (15%), потепление климата (12%), ядерная гонка вооружений КНДР (10%), скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном (10%).

Примечательно, что референдум о независимости соседней с Францией Каталонии причислили к важным событиям лишь 4% опрошенных. Еще меньше, 3%, считают заслуживающим внимание предоставление права Франции провести Олимпийские Игры 2024 года.

Опрос, в котором приняли участие 1164 человека, был проведен 11 и 12 декабря.