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Почти 390 тыс. человек будут обеспечивать безопасность во время новогодних праздников в РФ

Общество
30 декабря, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Подразделения МЧС до 10 января будут находиться в режиме повышенной готовности

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Безопасность во время новогодних праздников в России будут обеспечивать почти 390 тыс. человек, среди которых как сотрудники МЧС, так и других служб, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В обеспечении безопасности жизнедеятельности населения и устойчивой работы систем жизнеобеспечения во время новогодних каникул будет задействована группировка РСЧС общей численностью свыше 389 тыс. человек и почти 62 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России - свыше 93 тыс. человек и более 12 тыс. единиц техники", - сказал представитель ведомства.

На время новогодних и рождественских праздников приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На особом контроле экстренных службы находятся места проведения новогодних елок и других праздничных массовых мероприятий.

С 25 декабря по 10 января подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности.

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