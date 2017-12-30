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Опасность схода лавин сохраняется в горах Карачаево-Черкесии

Общество
30 декабря, 14:29 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 30, декабря. /ТАСС

В МЧС предупреждают о вероятности травмирования туристов и спортсменов в районах схода лавин

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ЧЕРКЕССК, 30 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии предупредило в субботу о возможности схода лавин в горах республики в ближайшие двое суток.

"В период с 30 по 31 декабря в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно. Существует вероятность возникновения происшествий не выше муниципального уровня, связанных с повреждением в предгорных и горных районах республики автомобильных дорог федерального и местного значения, строений, линий связи и электропередачи", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в районах схода лавин существует вероятность травмирования туристов и спортсменов. МЧС призывает туристов и жителей республики быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

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