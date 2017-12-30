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Белорусский госуниверситет открыл в КНР образовательные центры по обучению русскому языку

Общество
30 декабря, 16:40 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

Работать центры будут на базе Института авиации и туризма и Синьцзянского педагогического университета

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МИНСК, 30 декабря. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белорусский государственный университет (БГУ) открыл в Китае образовательные центры по обучению русскому языку. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Работать они будут на базе Института авиации и туризма (город Санья) и Синьцзянского педагогического университета. Обучение будет осуществляться в два этапа. Первый предполагает проведение занятий в китайских университетах, на втором - изучение русского языка будет продолжено на факультете доуниверситетского образования БГУ в Минске.

"Функционирование центров направлено на разработку совместных образовательных программ по изучению китайскими гражданами русского языка", - отметили в университете. Слушатели, которые успешно сдадут выпускные экзамены, получат право поступать на обучение в белорусские вузы без вступительных испытаний.

В самой Белоруссии изучением китайского языка студенты университета занимаются на трех отделениях, которые входят в состав разных факультетов БГУ. В 2007 году на базе БГУ был открыт Республиканский институт китаеведения имени Конфуция. А с января 2018 года запланировано открытие первого в стране факультета китайского языка и культуры при Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Преподавать китайский язык здесь начали еще 20 лет назад, но в качестве дополнительного. На новом факультете будут готовить преподавателей, переводчиков и специалистов по межкультурной коммуникации в сфере внешнеэкономических связей, связей с общественностью и международного туризма.

К обучению китайского языка здесь приступят примерно 300 студентов. По словам ректора МГЛУ Натальи Барановой, читать лекции и вести практические занятия будут не только белорусские преподаватели, но и специалисты из Восточно-Китайского педагогического университета Шанхая. Сегодня китайский язык преподается также в 10-ти школах страны.

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