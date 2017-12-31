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В Амурской области в новогоднюю ночь зарегистрировали пять браков

Общество
31 декабря 2017, 18:05 UTC+3

Молодоженам зачитали поздравления губернатора региона Александра Козлова, также их поздравили Дед Мороз и Снегурочка

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Пять пар поженились в новогоднюю ночь в Приамурье. Торжественные церемонии под бой курантов впервые прошли в отделениях ЗАГС в Благовещенска и Зее, рассказала корреспонденту ТАСС начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

"Впервые в честь столетия органов ЗАГС мы решили провести церемонии бракосочетания в новогоднюю ночь. На предложение согласились пять пар - четыре из Благовещенска и одна из города Зея. Для них была подготовлена особенная церемония", - сказала Томилова.

В благовещенском ЗАГСе по одной паре расписались за несколько минут до и после полуночи, две обменялись кольцами ровно в полночь. В Зее регистрация прошла под бой курантов. Помимо торжественных слов от регистратора, молодоженам зачитали поздравления губернатора Амурской области Александра Козлова, их поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

В полночь молодожены и их гости заслушали новогоднее поздравление от президента России - в зале регистраций был установлен телевизор.

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