В Амурской области в новогоднюю ночь зарегистрировали пять браков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Пять пар поженились в новогоднюю ночь в Приамурье. Торжественные церемонии под бой курантов впервые прошли в отделениях ЗАГС в Благовещенска и Зее, рассказала корреспонденту ТАСС начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

"Впервые в честь столетия органов ЗАГС мы решили провести церемонии бракосочетания в новогоднюю ночь. На предложение согласились пять пар - четыре из Благовещенска и одна из города Зея. Для них была подготовлена особенная церемония", - сказала Томилова.

В благовещенском ЗАГСе по одной паре расписались за несколько минут до и после полуночи, две обменялись кольцами ровно в полночь. В Зее регистрация прошла под бой курантов. Помимо торжественных слов от регистратора, молодоженам зачитали поздравления губернатора Амурской области Александра Козлова, их поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

В полночь молодожены и их гости заслушали новогоднее поздравление от президента России - в зале регистраций был установлен телевизор.