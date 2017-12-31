Возраст для прохождения дактилоскопической регистрации детьми подняли до шести лет

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в процедуру проведения государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан России, иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Возраст для детей при обязательном снятии отпечатков пальцев поднят до шести лет, сообщается в документе, размещенном в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству государственную дактилоскопическую регистрацию проходят дети с момента их рождения.

Иностранные граждане также могут пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию в РФ. Эта услуга будет предоставляться на безвозмездной основе по месту жительства и по месту пребывания лица.

При наличии технической возможности идентификация личности иностранных граждан и лиц без гражданства может быть проведена по отпечаткам пальцев рук в режиме реального времени.