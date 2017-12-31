Путин подписал закон о раздельном сборе отходов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет раздельный сбор мусора на территории РФ, а также содержит меры по стимулированию предприятий и граждан к раздельному сбору отходов. Соответствующая информация опубликована в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки внесены в федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты. Документ устанавливает требования к местам накопления отходов и возлагает на органы местного самоуправления обязанность их содержания.

Согласно закону, регионы отныне будут обязаны проводить публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций.

В законе прописано и само понятие "сбора отходов", под которым подразумевается прием отходов в целях их дальнейшей обработки.