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Россияне смогут узнавать о всех мерах государственной соцподдержки в единой системе

Общество
1 января, 2:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Система призвана повысить уровень информированности граждан о правах на соцобеспечение и снизить их физические и временные затраты при получении мер поддержки

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) начинает работать в России. Система позволяет гражданам и органам власти получать всю актуальную информацию о существующих в России мерах социальной поддержки, а также рекомендации.

Оператором системы является Пенсионный фонд России. Система призвана повысить эффективность управления в области государственной социальной помощи, повысить уровень информированности граждан о правах на социальное обеспечение и снизить их физические и временные затраты при получении мер социальной поддержки.

Одной из ее задач является возможность применения принципов адресности и критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. ЕГИССО также позволит проводить аналитику по интересующим показателям в сфере социальной поддержки граждан и, как следствие, прогнозировать расходы бюджетов в части выполнения социальных обязательств государства.

Сервисы и преимущества системы

С 1 января пользователям системы доступны следующие сервисы: личный кабинет, социальный калькулятор, поиск мест предоставления социальных услуг, большой блок статистики и аналитики, предоставляющий информацию как в разрезе численности получателей мер социальной поддержки, так и в финансовом разрезе.

Основа системы - личный кабинет, который дает гражданину возможность получить все сведения о положенных ему мерах государственной социальной поддержки. Для входа в личный кабинет достаточно воспользоваться логином и паролем для портала госуслуг. Дополнительной регистрации не требуется. Таким образом, услугами ЕГИССО могут потенциально воспользоваться все граждане, которые зарегистрированы на портале госуслуг и являются получателями мер соцподдержки от государства.

Еще один полезный инструмент - социальный калькулятор. Он подскажет, на какие меры социальной поддержки гражданин имеет право в зависимости от категории и места проживания или пребывания, а также в какое государственное учреждение гражданин может обратиться за получением положенной социальной услуги.

Также портал ЕГИССО поможет гражданину найти ближайшее к нему место оказания нужной ему социальной услуги с помощью специального сервиса.

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