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Минимальная плата за капремонт в Подмосковье увеличена на 4,9% за 1 кв. м

Общество
1 января, 2:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС
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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Власти Московской области увеличили до 9,07 рубля минимальную ежемесячную плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах региона с 1 января 2018 года, следует из постановления правительства Подмосковья. В 2017 году минимальный размер взноса составлял 8,65 рублей за 1 кв. м в месяц.

В капитальный ремонт входит ремонт кровли, ремонт и утепление фасадов, ремонт внутридомовых инженерных систем и фундамента, ремонт подвальных помещений и лифтовых шахт, установка узлов управления тепловой энергией и горячей водой.

В Московской области в 2014 году были отремонтированы 940 многоквартирных домов, 2015 году - 1716, в 2016 - 3148. В 2017 году в региональную программу вошел 3181 дом. В 2018 году правительство планирует отремонтировать 2632 многоквартирных дома.

Как ранее заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, во всех субъектах РФ заработали программы капитального ремонта, благодаря которым по состоянию на середину ноября 2017 года свои жилищные условия улучшили 13 млн человек. По сравнению с 2011 годом темпы проведения капитального ремонта в РФ увеличились в 5,7 раза.

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Мень, Михаил Александрович
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