Проживающие в Израиле участники ВОВ начнут получать ежемесячную матпомощь

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Участники Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающие в Израиле, с 1 января 2018 года начнут получать пожизненную ежемесячную материальную помощь в размере 500 или 1000 рублей в зависимости от категории получателей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

В России вступает в силу указ президента "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в государстве Израиль".

В Минтруде пояснили, что материальное обеспечение рассчитано на ветеранов ВОВ, которые проживали в СССР или РСФСР, но в настоящее время являются гражданами Израиля.

"Указом президента Российской Федерации предусматривается установить размер выплаты 1000 рублей и 500 рублей в зависимости от категории граждан", - отметили в министерстве.

Категории получателей

В ведомстве также пояснили, что инвалиды и участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания будут получать по 1000 рублей ежемесячно.

500 рублей составит выплата военнослужащим, которые проходили военную службу в период войны, но не в действующей армии. Также на такую материальную поддержку могут рассчитывать военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в период войны.

Матпомощь в размере 500 рублей назначается также вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

По данным Пенсионного фонда России, ориентировочная численность граждан Израиля из числа ветеранов Великой Отечественной войны на 1 января 2016 года составляла 4 тыс. человек.