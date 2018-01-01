Курортный сбор начнут собирать в четырех регионах России с 2018 года

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Крым, Кубань, Ставрополье и Алтай в 2018 году станут первыми российскими регионами, которые введут курортный сбор. Решение о проведении эксперимента утверждено, регионы подготовили и приняли свои законопроекты, но экспертные дискуссии вокруг новшества не прекращаются.

Многие опасаются снижения турпотока на российских курортах, в свою очередь сторонники нововведения утверждают, что дополнительные деньги позволят сделать города привлекательными для туристов.

Для кого и как

Согласно законопроекту, максимальная ставка сбора в 2018 году составит 50 рублей. На верхнюю планку решился только Ставропольский край, в Алтайском крае эксперимент в этом году будет действовать в городе-курорте Белокурихе, ставка сбора составит 30 рублей в сутки, Краснодарский край определил плату в 10 рублей, власти Крыма приняли решение о введении сезонной дифференциации - сбор будет составлять 10 рублей только с 1 мая по 30 сентября каждого года.

Поскольку специфика всех регионов разная, законопроект дает возможность участникам самостоятельно определять время начала эксперимента, дифференциацию по сезонам, расширять список льготных категорий и так далее. Большинство регионов решили дополнить обширный список льготников, освободив от уплаты жителей курортных городов и территорий. Алтайский край добавил еще одну льготную категорию - граждан, направляемых на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования.

Введение курортного сбора, как и любой эксперимент, допускает возможность корректировки. Во всех регионах отмечают, что не исключают вероятности обнуления ставки сбора. А в Крыму уже готовы обсудить вероятный перенос срока начала эксперимента.

"Сам процесс администрирования вызывает сомнение в том, что мы успеем подготовиться. Люди после дороги, после парома, добравшись к месту отдыху, могут провести на регистрации лишних 30-40 минут, это может дать негативный толчок. Если будем понимать, что 100% с 1 мая мы сможем организовать работу по курортному сбору, то тогда вносить изменения (в закон о курортном сборе) не будем", - отметил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Деньги - в курорты

Курортный сбор станет дополнительным доходом для городов, в которые будут приезжать туристы. В некоторых городах-курортах в пик сезона количество туристов превышает число самих жителей, но при распределении дотаций муниципалитетам этот нюанс роли не играет. В итоге бюджетная нагрузка на благоустройство и уход за городом удваивается, но не компенсируется. Поэтому в этих городах на курортный сбор возлагают немалые надежды.

Например, в Белокурихе деньги в первую очередь планируют направить на поддержание въездного маршрута, обновление центральной части курорта, укрепление подмытых берегов речки, протекающей через город, благоустройство парков, развитие сети терренкуров и др. "Это благоприятно повлияют на развитие туриндустрии края в целом, в первую очередь благодаря имиджевым эффектам - повышению уровня комфорта и привлекательности отдыха", - отмечают в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

Города-курорты Ставропольского края деньги от сбора получат еще до начала летнего сезона - в правительстве региона подсчитали, сколько средств смогут получить муниципалитеты в 2018 году, и уже заложили эти деньги в краевом бюджете. В Пятигорске ожидаемые доходы от нововведения в этом году прогнозируются в сумме более 37 млн рублей. В первую очередь работы начнутся в парке Цветник, популярном у туристов, задача - вернуть парку исторический облик, который был спроектирован архитекторами братьями Бернардацци.

"В память о великих зодчих на территории парка планируется установить памятник. Будет восстановлена историческая пальмовая аллея, фонтан в своем первоначальном облике, перед Лермонтовской галереей будет устроена танцевальная площадка, предусмотрено экологичное газонное покрытие, устойчивое к любым погодным явлениям", - пояснила ТАСС замглавы администрации города Виктория Карпова.

Первый этап реконструкции планируется завершить в 2018 году. "Мы ставим перед собой задачу уже в первый год получить наглядный и ощутимый результат эксперимента для отдыхающих и горожан. Поскольку эксперимент по введению курортного сбора рассчитан на пять лет, мы также планируем осуществить реконструкцию Емануелевского парка", - добавила Карпова.

На Кубани деньги, полученные от курортного сбора, планируется направить на ремонт коммунальных сетей, а также на обустройство городской среды, пляжей, набережных, скверов и других туристических объектов. В администрации края отмечают, что средств сбора для решения всех проблем не хватит (только для обновления коммунальных сетей в городах необходимо 15 млрд рублей, а за счет сбора в следующем году будет получено менее 300 млн), зато он стимулирует предпринимателей повышать качество услуг, что сделает край более привлекательным для туристов.

От теории к практике

Вместе с тем в регионах задают вопросы по администрированию курортного сбора - пока нет единой схемы, в какой момент взимать плату, кто должен контролировать процесс. "Я знаю несколько отелей, которые говорят, что лучше бы мы сами доплачивали эти 10 рублей. А тут появится система отчетности, начнут контролировать уплату, появятся инспекции и так далее", - пояснила ТАСС председатель республиканской общественной организации "Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму" Мария Мальгина.

Отели и санатории Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) пока ждут разъяснений от регионального Минтуризма. "Они обещают рассказать, как это будет, в каких формах, кто и что будет исполнять, мы ждем руководящих указаний", - отметил гендиректор холдинга "Курортное управление" Николай Мурашко.

В ведении управления находятся 26 здравниц, некоторые туристы начинают бронирование уже сейчас. "К примеру, будут платить курортный сбор по выбытию из санатория, и люди, которые сейчас покупают эти путевки, они об этом не подозревают", - добавил Мурашко.

В туркомпании "Здоровый мир Сочи" ТАСС рассказали, что также не вносили пока курортный сбор в стоимость своих услуг. "Наши партнеры и многие клиенты довольно негативно относятся к самой этой идее. От бронирования не отказываются, но как говориться, "ложки нашлись, а осадок остался", - сказал представитель турагенства.

Алтай со схемой сбора уже определился - оплата будет осуществляться непосредственно при расчете за проживание. Как пояснил ТАСС заместитель генерального директора по развитию сети санаториев "Курорт Белокуриха" Олег Акимов, туристы будут получать два отдельных чека, один - за само проживание, второй - за сбор.

Практическое применение эксперимента еще оставило несколько открытых вопросов, один из них - теневой туристический сектор. "Частные гостиницы находятся за рамками этого закона, сейчас в теневых средствах размещения отдыхают около 70% туристов. И о них ведь все знают: и власти, и налоговая, и участковые - все. Я думаю, что у властей не хватает мотивации вывести их в "белое" поле и начать собирать с них налоги, этой работой занимаются, но почему-то ничего пока особо не придумали", - отметил заместитель гендиректора туроператора "Алеан" Дмитрий Попов.

Самолеты, футбол и Турция

Прогнозы на предстоящий туристический сезон в четырех пилотных регионах пока осторожные. Эксперты говорят - сложно определить, как опыт европейских курортов увяжется с российской ментальностью. Все отмечают, что суммы сбора невелики, но в прогнозах нужно учитывать и другие факторы.

Так, глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский к новшеству относится отрицательно, он считает, что сбор нанесет имиджевый урон отечественным курортам. Первоочередной задачей для российских курортов эксперт называет снижение цен на авиаперелеты. "У нас дорогой авиаперелет, нужно снижать цены. А если мы еще говорим, что ты к нам приехал, а не в Турцию, а мы с тебя еще возьмем деньги - звучит это не очень [хорошо]", - сказал он.

Многие эксперты, напротив, считают, что распределение турпотока в значительной степени зависит от открытия недорогих зарубежных туристических направлений, нежели от введения платы. "Больше влияют открытие таких направлений, как Турция, Египет, а сбор - дело десятое. Можно говорить, что курорт Белокуриха конкурирует не с кем-то, а с крупнейшими мировыми туристическими направлениям - когда туда потоки открываются, то чувствуются сложности", - пояснил глава Белокурихи Константин Базаров.

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко считает, что размер курортного сбора никак не повлияет на турпоток. По ее словам, даже семейный отдых не пострадает, так как платить сбор будут только совершеннолетние туристы.

Кроме того, в общей стоимости турпакета дополнительная плата может и вовсе потеряться. "Если сумма 10 рублей - то она не столь велика, и если поездка по турпакету, то этот сбор будет нивелироваться в общей стоимости турпакета, который включает и перелет, и проживание. Эта сумма не повлияет ни на турпоток, ни на итоговую стоимость путевки", - рассказала ТАСС Фоменко.