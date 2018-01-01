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Около 8,6 млн человек приняли участие в новогодних мероприятиях в России

Общество
1 января, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

По всей стране прошло более 14 тыс. массовых новогодних гуляний

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Около 75 тыс. сотрудников полиции обеспечили правопорядок в России во время празднования Нового года. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, всего в праздничных мероприятиях приняли участие около 8,6 млн человек.

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"Около 8,6 млн человек приняли участие в более чем 14 тыс. массовых новогодних мероприятиях, которые прошли на территории Российской Федерации в ночь на 1 января 2018 года. Общественный порядок во время празднования Нового года обеспечивали около 75 тыс. сотрудников органов внутренних дел", - сказала она.

По ее словам, в охране общественного порядка также приняли участие свыше 11 тыс. военнослужащих Росгвардии и 5,8 тыс. сотрудников частных охранных организаций, более 11 тыс. членов народных дружин и 2,5 тыс. представителей казачества.

"Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах массового пребывания граждан", - заключила Волк.

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