В Индии сиамские близнецы впервые увидели друг друга после операции по разделению

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 января. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Сиамские близнецы, успешно разделенные в Индии, впервые встретились лицом к лицу и отметили свой первый "автономный" Новый год. Как сообщило руководство Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS), Джаганнатх и Калья Канвары, сросшиеся головами, в возрасте двух лет и восьми месяцев после двух тяжелейших операций смогли наконец-то увидеть друг друга.

Медицинский феномен

Джаганнатх и Калья - краниопаги (сросшиеся головами) - очень редкое явление, которое встречается один раз на 2,5 млн родов, это лишь 2% от всех рожденных сиамских близнецов. Свыше 40% таких детей - мертворожденные, из остальных каждый третий живет не более суток, а 80% оставшихся умирают в возрасте до двух лет, если их не разделят.

В мае прошлого года правительство штата Одишьи взяло на себя медицинские расходы - 10 млн рупий ($150 тыс.) после серии публикаций об аномальных малышах, родившихся у бедной пары Буйи и Пушпанджали Канвар из отдаленной деревни Милипада, чей доход составляет всего 1,6 тыс. рупий в месяц (менее $25 долларов). Они были госпитализированы в AIIMS и с тех пор не покидали пределы института, находясь под пристальным наблюдением врачей.

Тревожное ожидание

В ходе реабилитации Джаганнатх продемонстрировал устойчивый прогресс, а вот Калье долгое время не могли отключить от искусственной вентиляции легких. "Сейчас можно сказать, что самый опасный период для Калье пройден, усилия врачей и непоколебимая вера родителей наконец-то принесли долгожданные результаты, - заявил руководитель операции доктор Дипак Гупта, профессор нейрохирургии. - Последние три недели малыш дышит сам, он часто улыбается своим спасителям, хотя пока вынужден питаться только жидкой пищей, частично внутривенно. Надеемся, что он вскоре догонит своего брата, который уже находится на нормальной диете, включающей яйца и бананы, хорошо взаимодействует с родителями и даже может стоять и ходить с поддержкой".

На заключительном этапе командой пластических хирургов будет выполнена реконструкция головы до нормальной формы. У пары есть еще двое детей постарше, и родители мечтают увидеть, как все их дети играют вместе.

Во всем мире с 1952 года было проведено 60 операций по разделению краниопагов, и риск по-прежнему чрезвычайно велик, к тому же хирургическое вмешательство неминуемо вызывает осложнения развития и инвалидность, которой в разной степени страдают оба ребенка.