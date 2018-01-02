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NYT: худрук New York City Ballet уходит с должности из-за обвинений в домогательствах

Общество
2 января, 6:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, января. /ТАСС

71-летний Питер Мартинс отрицает свою вину и сотрудничает с участниками расследования

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Питер Мартинс

Питер Мартинс

© Photo by Andy Kropa/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Художественный руководитель New York City Ballet Питер Мартинс заявил о намерении уйти со своей должности в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями в домогательствах. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

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Журналисты ознакомились с письмом, который 71-летний Мартинс направил руководящему совету балета. В послании говорится, что балетмейстер "отрицает и продолжает отрицать свою причастность к каким-либо нарушениям подобного рода". Он заверил, что в полной мере сотрудничает с участниками расследования на этот счет, и выразил уверенность в том, что его невиновность будет доказана.

В публикации также приводится заявление председателя совета Чарльза Шарфа. Он поблагодарил Мартинса за работу, отметив, что совет "очень серьезно относится к обвинениям" против него. Шарф сообщил, что расследование, вероятно, будет вскоре завершено. По его словам, в ближайшее время создадут комитет, который займется поисками нового худрука.

В начале декабря 2017 года Мартинс ушел во временный вынужденный отпуск. Это произошло после того, как нью-йоркская труппа получила анонимное письмо с обвинениями в домогательствах в его адрес. После этого было начато внутреннее расследование, для проведения которого наняли независимую юридическую фирму.

Родившийся в Дании в 1946 году Мартинс является художественным руководителем New York City Ballet с 1990 года. Эта балетная труппа была основана хореографом Джорджем Баланчиным (1904-1983) и импресарио Линкольном Кирстейном (1907-1996) в 1948 году.

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