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Более 21 тыс. дополнительных мест создано в детсадах Ставрополья за пять лет

Общество
2 января, 12:14 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 2, января. /ТАСС

По данным Минобразования региона, все ставропольские дети с трех до семи лет обеспечены местами в детских садах

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СТАВРОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Более 21 тыс. дополнительных мест появились в детских садах Ставропольского края с 2012 года, что позволило обеспечить всех детей в возрасте от трех лет. Ближайшая задача - создание ясельных групп, сообщили ТАСС в краевом Министерстве образования.

"В период 2012 - 2016 годов создано более 21 тыс. дополнительных мест, в том числе и для детей раннего возраста. В 2017 году создано 305 дополнительных мест: 100 мест за счет открытия детского сада в поселке Энергетик города-курорта Пятигорска, 205 мест за счет капитального ремонта и внутренних резервов функционирующих учреждений", - отметили в министерстве.

По данным краевого Минобразования, на данный момент все ставропольские дети с трех до семи лет обеспечены местами в детских садах. На учете в электронной очереди на Ставрополье находятся 40,9 тыс. детей в возрасте от нуля до трех лет. Для повышения доступности дошкольного образования в регионе вводятся вариативные формы: группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, консультационные пункты, группы присмотра и ухода за детьми. В общей сложности их посещают почти 9 тыс. детей, еще около 1 тыс. малышей ходят в частные садики.

Региональное правительство также поручило муниципалитетам актуализировать потребность в дополнительных местах и определить участки по строительству новых детских садов, чтобы в будущем претендовать на федеральные субсидии. Оформление земли и разработка проектно-сметной документации должны завершиться до начала осени. Власти края уже запланировали строительство девяти детских садов с ясельными группами в 2018 году.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в конце ноября на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, поручил как можно быстрее ликвидировать очереди в ясли, сообщив, что в ближайшие два года планируется создать более 326 тыс. новых мест в таких учреждениях.

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