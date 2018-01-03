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Умер президент мормонской церкви

Общество
3 января, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Томас Монсон скончался на 91-м году жизни от естественных причин, говорится на официальном сайте церкви

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Томас Монсон

Томас Монсон

© AP Photo/Rick Bowmer

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонская церковь) Томас Монсон скончался во вторник на 91-м году жизни. Об этом сообщили в среду на официальном сайте церкви.

"Томас Спенсер Монсон, президент и пророк Церкви Иисуса Христа святых последних дней, умер во вторник вечером в своем доме в Солт-Лейк-Сити. Он умер в кругу семьи", - говорится в сообщении. Монсон скончался от естественных причин.

Томас Монсон родился в 1927 году в Солт-Лейк-Сити. В 1963 году был посвящен в апостолы церкви (представитель высшего руководящего органа конфессии). В 2008 году возглавил Церковь Иисуса Христа святых последних дней.

Мормонская церковь была учреждена в 1830 году на западе штата Нью-Йорк. Численность последователей составляет 15,8 млн человек по состоянию на 2016 год.

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