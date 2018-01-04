Новый нацпарк "Ладожские шхеры" поможет сохранить десятки памятников культурного наследия

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Национальный парк "Ладожские шхеры" будет создан в Карелии для сохранения памятников культурного наследия и уникальных природных комплексов. Как отмечается в опубликованном в четверг на сайте правительства РФ сообщении, соответствующее постановление было подписано 28 декабря 2017 года.

"Национальный парк "Ладожские шхеры" общей площадью 122 тыс. га будет создан в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском муниципальных районах Республики Карелия на северном и северо-западном побережье Ладожского озера", - говорится в сообщении.

Создание национального парка будет способствовать сохранению уникальных природных комплексов Ладожских озерных шхер (островков вдоль побережья), не имеющих аналогов в России и Европе. "Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов, включенных в границы национального парка", - отмечается в сообщении.

На территории будущего парка представлено большое количество видов сосудистых растений, мхов, лишайников, водорослей, грибов, а также хвойных деревьев. Здесь водится редкая ладожская кольчатая нерпа, занесенная в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы.

Кроме того, в границах проектируемого нацпарка находятся 63 памятника культурного наследия Республики Карелия, в том числе отнесенных к объектам федерального значения, - стоянки, могильники, городища, самые ранние из которых датированы VI - IV тысячелетиями до н. э., а также исторический центр города Сортавала с деревянными и каменными постройками XIX - первой половины XX вв.

Природные и исторические памятники имеют большой туристический потенциал, и создание парка позволит его реализовать.