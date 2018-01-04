Кабардино-Балкария получит 42 млн руб. на меры по обращению с мусором

НАЛЬЧИК, 4 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) получит 42 млн рублей из федерального бюджета на совершенствование системы обращения с мусором в течение трех лет. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии субъекта Ильяс Шаваев.

"Республика включена в число 17 регионов, вошедших в пилотный проект на получение субсидий в размере 42 млн рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование мероприятий региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Мы будем получать субсидии из федерального бюджета для мусоросортировки, для подготовки проектно-сметной документации и запуска направления раздельного сбора мусора, программа рассчитана на три года с 2018 по 2020 годы", - сказал Шаваев.

По его данным в республике принята территориальная схема твердых коммунальных отходов. "В 2018 году будет выбираться региональный оператор, карта у нас полностью сделана. Скорее всего, в республике появится еще один новый полигон плюс к двум действующим", - отметил он.

В 2017 году удалось запустить сразу несколько объектов по переработке и складированию мусора. "В прошлом году мы решили ряд острых вопросов: запустили модернизированный Прохладненский полигон на 50 тыс. тонн, в Урвани заработало мусоросортировочное производство на 100 тыс. тонн, это для республики огромный прорыв. В декабре в КБР впервые стали собирать мусор раздельно, первым в проекте участвует город Прохладный, где первоначально установлено 30 баков - стекло, пластик, картон собирается отдельно", - добавил он.

Согласно кадастру отходов республики, который ведется министерством природы субъекта, в КБР эксплуатируются 112 свалок (пункты временного размещения отходов) и 2 полигона, внесенные в госреестр объектов размещения отходов, мусоросортировочный завод мощностью 100 тыс. тонн в год, из них 100 - места для временного содержания отходов, четыре из которых в прошлом году включены в федеральный реестр.