В Эстонии появятся монета и почтовая марка, посвященные зимней Олимпиаде

РИГА, 5 января. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. В Эстонии поступят в продажу сувенирная монета и почтовая марка, посвященные зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Их реализацией займется Банк Эстонии (Центробанк).

Сувенирная монета, которая посвящена участвующим в Играх эстонским спортсменам, отчеканена из серебра 925 пробы, указано в сообщении Центробанка. На аверсе монеты изображен спортсмен, состоящий из падающих снежинок, которые превращаются в иней, на реверсе - логотип Олимпийского комитета Эстонии.

Итальянская художница Кармен Теста разработала дизайн монеты. Ее диаметр 38,61 мм, а вес - 28,28 г. Отчеканенную на монетном дворе Литвы тиражом 2 тыс. экземпляров монету номиналом €10 можно будет приобрести в музее Банка Эстонии за €40. Продажи начнутся 12 января.

В тот же самый день в музее Банка Эстонии можно будет приобрести и "олимпийскую" почтовую марку, которую выпустила Почта Эстонии. На марке и специальном почтовом конверте изображены фигуры спортсменов на фоне зимних пейзажей. Марку номиналом €1,5 напечатали тиражом 40 тыс. экземпляров, ее дизайн разработал эстонский художник Индрек Ильвес.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.