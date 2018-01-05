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В Эстонии появятся монета и почтовая марка, посвященные зимней Олимпиаде

Общество
5 января, 11:30 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов

Монету номиналом €10 можно будет приобрести в музее Банка Эстонии за €40

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РИГА, 5 января. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. В Эстонии поступят в продажу сувенирная монета и почтовая марка, посвященные зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Их реализацией займется Банк Эстонии (Центробанк).

Сувенирная монета, которая посвящена участвующим в Играх эстонским спортсменам, отчеканена из серебра 925 пробы, указано в сообщении Центробанка. На аверсе монеты изображен спортсмен, состоящий из падающих снежинок, которые превращаются в иней, на реверсе - логотип Олимпийского комитета Эстонии.

Итальянская художница Кармен Теста разработала дизайн монеты. Ее диаметр 38,61 мм, а вес - 28,28 г. Отчеканенную на монетном дворе Литвы тиражом 2 тыс. экземпляров монету номиналом €10 можно будет приобрести в музее Банка Эстонии за €40. Продажи начнутся 12 января.

В тот же самый день в музее Банка Эстонии можно будет приобрести и "олимпийскую" почтовую марку, которую выпустила Почта Эстонии. На марке и специальном почтовом конверте изображены фигуры спортсменов на фоне зимних пейзажей. Марку номиналом €1,5 напечатали тиражом 40 тыс. экземпляров, ее дизайн разработал эстонский художник Индрек Ильвес.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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