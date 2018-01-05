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В Instagram заблокировали аккаунт Ботанического сада МГУ

Общество
5 января, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

В администрации сада отмечают, что страница могла стать недоступна из-за ошибки

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Материал из 1 страницы
Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" в Москве

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" в Москве

© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Аккаунт Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова в Instagram оказался заблокирован 4 января. В администрации сада отмечают, что страница могла стать недоступна из-за ошибки, и направили в техническую поддержку соцсети письмо с требованием разблокировать аккаунт.

"Instagram - это наш основной канал коммуникации с посетителями, поэтому блокировка аккаунта может помешать им узнать о наших мероприятиях во время новогодних каникул", - рассказала ТАСС в пятницу администратор аккаунта, пиар- директор "Аптекарского огорода" Ольга Архипова. Она уточнила, что пока ответа от техподдержки Instagram не поступило.

Собеседница агентства добавила, что аккаунт сада @hortus_ru имеет порядка 270 тыс. подписчиков. По словам Архиповой страница является самой популярной в этой соцсети среди ботанических садов мира.

Директор сада Алексей Ретеюм, в свою очередь, отметил, что причиной блокировки аккаунта "Аптекарского огорода" могла стать ошибка. "Аптекарский огород" - подразделение Московского государственного университета имени Ломоносова и не является юридическим лицом, поэтому для нас затруднительно прислать документы, запрашиваемые… для разблокировки", - говорится в его письме, которое есть в распоряжении ТАСС.

Он добавил, что при ведении аккаунта сада не используются искусственные методы "накручивания" числа подписчиков или рассылки информации, которые могли бы стать поводами для блокировки страницы.

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" основан в 1706 году Петром I в Москве. Площадь сада - семь гектаров. Он работает круглый год. В выходные его посещают порядка 7,5 тыс. человек.

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