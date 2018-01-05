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Московским водителям порекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Общество
5 января, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили об ухудшении видимости в городе из-за сильного снегопада

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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Количество ДТП может увеличиться в Москве 5 и 6 января из-за ухудшения погодных условий. В транспортном комплексе столицы призвали москвичей пользоваться общественным транспортом и отказаться от поездок на автомобилях.

"При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Рекомендуем водителям отказаться от использования личного и воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении. При поездках на автомобилях водителей призывают не нарушать правила дорожного движения, не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили об ухудшении видимости в городе из-за сильного снегопада. Автомобилистам в ведомстве посоветовали парковать машины вдали от слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - закрепить на одежде светоотражающие элементы.

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