В РФ в 2017 году удвоилось число людей, получивших госуслуги по линии ГИБДД через интернет

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. ГИБДД отмечает двукратное увеличение в 2017 году по сравнению с предыдущим годом числа людей, которые воспользовались возможностью получить через интернет государственные услуги по линии ведомства. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

"Если за 2016 год количество поступивших через Единый портал госуслуг заявлений на осуществление регистрационных действий составило более 3 млн, а заявлений по линии экзаменационной работы - более 2,4 млн, то по итогам 2017 года количество заявлений на проведение регистрационных действий выросло более чем в два раза и составило более 6,4 млн. Количество обращений по вопросам экзаменационной деятельности выросло почти в два раза и составило 4,2 млн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несколько миллионов человек в прошлом году получили сведения о своих административных правонарушениях в области дорожного движения с использованием информационной системы Единого портала госуслуг.

"Госавтоинспекция МВД России призывает граждан активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет - это удобно и существенно экономит время. Если при получении государственных услуг возникают какие-то проблемы, следует обратиться в региональное подразделение Госавтоинспекции, это можно также сделать через интернет", - заключил собеседник агентства.