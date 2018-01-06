Коптские храмы в канун Рождества взяты по всему Египту под круглосуточную охрану

КАИР, 6 января. /ТАСС/. Все церкви и соборы коптской православной церкви в канун праздника Рождества Христова взяты в субботу под круглосуточную охрану египетской полиции. Это распоряжение министра внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффара распространяется на все провинции страны. Такие меры приняты египетскими властями с целью не допустить возможных провокаций со стороны радикальных группировок и для обеспечения безопасности верующих христиан.

Усиленные меры

В последние несколько дней перед Рождеством, которое египетские христиане-копты отмечают в ночь с 6 на 7 января, вокруг православных храмов определена "зона безопасности", по периметру которой размещены усиленные наряды полиции, установлена специальная ограда, парковка автомашин в этих зонах запрещена. По приказу главы МВД страны, на время христианских праздников отменены все выходные и отпуска сотрудников министерства, к охране коптских церквей привлечены специальные отряды женской полиции. Как отмечают в МВД, для поддержания спокойной обстановки налажен постоянный контакт на всех уровнях между полицией и подразделениями вооруженных сил страны.

Согласно указанию губернатора столичной провинции Каир Атефа Абдель Магида, службы безопасности города приведены в состояние повышенной готовности, которое будет сохранятся вплоть до 9 января. У входов в подавляющее большинство храмов Каира установлены арочные металлодетекторы и видеокамеры, чтобы не допустить возможных провокаций. Особый режим введен в каирских районах Аббасия, Шобра, Фустат, некоторых других, где сосредоточены коптские храмы, в которых в ближайшую ночь соберутся на праздничную молитву тысячи египетских христиан.

Главная служба

По соображениям безопасности коптская православная церковь на 2 часа перенесла время начала праздничного богослужения. Рождественская служба 2018 года, которую проведет коптский патриарх Тавадрос II, начнется в 19:00 по местному времени (20:00 мск), на два часа раньше, чем в предыдущие десятилетия, и завершится к 23:00 (00:00 мск) 6 января. Как пояснили в коптской патриархии, такое решение принято "по согласованию с государственными службами безопасности". Перенос времени праздничного богослужения связан с "необходимостью обеспечить полную безопасность места проведения службы, исключения любых противоправных действий и беспрепятственного возвращения присутствовавших в храме в Каир". Предполагается, что на главной рождественской службе будет присутствовать президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Нынешняя служба на Рождество впервые за последние несколько десятилетий будет проведена не в действующем кафедральном соборе Святого Марка в районе Аббасия в центре Каира, а в соборе Рождества Христова в новой административной столице Египта. Новый собор, расположенный примерно в 40 километрах к востоку от Каира, должен стать крупнейшим христианским храмом на Ближнем Востоке и в Африке. По завершении строительства собора в нем смогут одновременно находиться до 9 тыс. верующих. Однако в настоящее время работы в храме завершены лишь на 40%, а его ввод в эксплуатацию намечен только на январь 2019 года.

В декабре 2016 года на территории кафедрального комплекса в Аббасии в церкви Святого Петра был совершен теракт, в результате которого погибли 27 человек. 9 апреля 2017 года в египетских городах Танта и Александрия при взрывах в христианских храмах погибли более 45 человек и свыше сотни были ранены. 29 декабря в каирском пригороде Хелуан террорист попытался прорваться через внешний кордон коптской церкви Мар-Мина, открыв до этого шквальный огонь по находящимся поблизости магазинам. В результате погибли десять человек, еще пятеро получили ранения.

С 10 апреля, после терактов в Танте и Александрии, по решению президента Египта в стране было введено чрезвычайное положение. В начале года оно было продлено еще на три месяца.