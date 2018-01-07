Медведев присутствует на ночном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствует на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя, куда глава правительства прибыл с супругой Светланой.

Ночную праздничную службу в кафедральном соборе Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал за час до полуночи. В храме, как обычно на Рождество и Пасху, собрались несколько тысяч человек. Богослужение в прямом эфире транслируют центральные телеканалы.

Праздничные службы совершаются этой ночью более чем в 30 тыс. храмах Русской православной церкви по всему миру. Рождество в этот день отмечают также Грузинская, Сербская, Иерусалимская и Польская православные церкви. По обычаю, праздничное богослужение в главном храме России совершает предстоятель РПЦ в сослужении десятков священнослужителей.

Присутствие руководителей государства на главных церковных праздниках стало традицией с 1992 года, когда Рождественскую службу впервые посетил президент России Борис Ельцин.

Медведев регулярно бывает в церкви по крупным церковным праздникам. Как правило, Рождество Христово и Пасху он встречает в храме Христа Спасителя. Он бывал здесь на праздничных богослужениях еще в начале своей публичной политической карьеры, в должности главы администрации Кремля, а потом первого вице-премьера. Этой же традиции Медведев придерживался на посту президента и остается ей привержен в должности главы правительства.