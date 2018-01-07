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Патриарх Кирилл: мир и любовь продолжают существовать вопреки силам зла

Общество
7 января, 1:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Человеческая любовь, семейные ценности существуют вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, говорится в обращении

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мир, семья и любовь существуют несмотря на все попытки их осквернения и разрушения силами зла, говорится в рождественском послании патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое было зачитано архиепископом Солнечногорским Сергием в ходе богослужения в храме Христа Спасителя.

"Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах и о военных слухах <...>. Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности - вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в бога жива в сердцах большинства людей. А церковь наша, несмотря на десятилетия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи со Христом", - говорится в обращении.

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Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что прошедший год был ознаменован столетием восстановления патриаршества и началом гонений на веру.

"Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и начавшихся гонениях на веру. Мы вспоминали подвиг новомучеников и исповедников. <...> Но даже в это грозное для страны время господь явил нам свою милость: после вынужденного двухсотлетнего перерыва было восстановлено патриаршество в Русской земле, и церковь в тяжелую годину испытаний обрела в лице святителя Тихона мудрого и мужественного пастыря, усердными молитвами которого <...> наша Церковь и народ смогли пройти чрез горнило испытаний", - подчеркнул он.

"Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными. Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех народов земли годом мирным и благополучным", - пожелал патриарх Московский и всея Руси.

Православные жители России и других стран празднуют 7 января Рождество Христово - событие, с которого 2017 лет назад начался отсчет новой эры в истории человечества. Праздничные литургии проходят во всех храмах на всех континентах. По юлианскому календарю Рождество отмечают, кроме Русской, также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

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