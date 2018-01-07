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Медведев поздравил Патриарха Кирилла с Рождеством

Общество
7 января, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

По словам главы кабмина, Рождество дарит надежду и опору в жизни

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым.

СПЕЦПРОЕКТ

"Остаюсь вечно ваш": как поздравляли с Рождеством сто лет назад

О дореволюционных праздничных открытках, которые остаются одной из главных примет ушедшей эпохи, — в материале ТАСС

"Этот праздник обращает нас к истокам христианской веры, дарит нам надежду и опору в жизни. Помогает понять величайший смысл события, которое произошло в Вифлееме более двух тысяч лет назад, его непреходящее значение для нас - современных людей", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

"А еще мы любим рождественский праздник за особую атмосферу, всегда встречаем его с радостными чувствами. Верим, что наступивший год принесет мир и счастье, наполнит нашу жизнь теплом и любовью. В эти святые дни каждый из нас искренне старается сделать добро, окружить заботой и вниманием своих родных и друзей, поддержать совсем незнакомых людей. Такой душевный настрой, милосердие и сострадание важно сохранять всегда", - отметил Медведев.

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