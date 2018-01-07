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Как россияне встретили Рождество

Общество
7 января, 12:19 UTC+3

Праздничные литургии прошли во всех храмах на всех континентах

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Владивосток. Во время Рождественского богослужения в Покровском кафедральном соборе
Владивосток. Во время Рождественского богослужения в Покровском кафедральном соборе
Владивосток. Во время Рождественского богослужения в Покровском кафедральном соборе
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Симферополь. Во время Рождественского богослужения в в Петро-Павловском кафедральном соборе
Симферополь. Во время Рождественского богослужения в в Петро-Павловском кафедральном соборе
Симферополь. Во время Рождественского богослужения в в Петро-Павловском кафедральном соборе
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Омск. Перед началом Рождественского богослужения в Крестовоздвиженском кафедральном соборе.
Омск. Перед началом Рождественского богослужения в Крестовоздвиженском кафедральном соборе.
Омск. Перед началом Рождественского богослужения в Крестовоздвиженском кафедральном соборе.
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Санкт-Петербург. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе
Санкт-Петербург. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе
Санкт-Петербург. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Ивановская область. Во время Рождественского богослужения в Троицко-Успенском кафедральном соборе города Кинешмы
Ивановская область. Во время Рождественского богослужения в Троицко-Успенском кафедральном соборе города Кинешмы
Ивановская область. Во время Рождественского богослужения в Троицко-Успенском кафедральном соборе города Кинешмы
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в храме Христа Спасителя
Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в храме Христа Спасителя
Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в храме Христа Спасителя
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин с верующими во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в церкви Симеона и Анны
Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин с верующими во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в церкви Симеона и Анны
Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин с верующими во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в церкви Симеона и Анны
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владивосток. Во время Рождественского богослужения в Покровском кафедральном соборе
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Симферополь. Во время Рождественского богослужения в в Петро-Павловском кафедральном соборе
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Омск. Перед началом Рождественского богослужения в Крестовоздвиженском кафедральном соборе.
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Санкт-Петербург. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Ивановская область. Во время Рождественского богослужения в Троицко-Успенском кафедральном соборе города Кинешмы
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в храме Христа Спасителя
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин с верующими во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в церкви Симеона и Анны
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

7 января православные жители России и других стран празднуют событие, с которого 2017 лет назад начался отсчет новой эры в истории человечества, - Рождество Христово.

В Русской православной церкви насчитывается более 36 тыс. храмов и более 900 монастырей почти в 70 странах. Праздничные литургии ночью и утром прошли во всех храмах на всех континентах.

Поздним вечером 6 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. О том, как встречали Рождество-2018 — в материале ТАСС.

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