Как россияне встретили Рождество

7 января православные жители России и других стран празднуют событие, с которого 2017 лет назад начался отсчет новой эры в истории человечества, - Рождество Христово.
В Русской православной церкви насчитывается более 36 тыс. храмов и более 900 монастырей почти в 70 странах. Праздничные литургии ночью и утром прошли во всех храмах на всех континентах.
Поздним вечером 6 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. О том, как встречали Рождество-2018 — в материале ТАСС.