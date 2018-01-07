Как россияне встретили Рождество

Около 200 человек приняли участие в парадах Дедов Морозов в разных городах США

Около 200 человек приняли участие в парадах Дедов Морозов в разных городах США 31 декабря 2017, 9:41

В Подольске в ангаре с пластиком произошел пожар

В Подольске в ангаре с пластиком произошел пожар 31 декабря 2017, 16:54

Петербуржцы отмечают Новый год "битвой хоров" и пением в караоке на Дворцовой площади

Петербуржцы отмечают Новый год "битвой хоров" и пением в караоке на Дворцовой площади 1 января, 1:14

Как Россия встретила Новый год

Как Россия встретила Новый год 1 января, 13:00

Как мир встретил Новый год

Как мир встретил Новый год 1 января, 13:28

Фестиваль исторических реконструкций стартовал на ВДНХ в Москве

Фестиваль исторических реконструкций стартовал на ВДНХ в Москве 2 января, 19:41

Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин с верующими во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в церкви Симеона и Анны © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в храме Христа Спасителя © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Ивановская область. Во время Рождественского богослужения в Троицко-Успенском кафедральном соборе города Кинешмы © Владимир Смирнов/ТАСС

Санкт-Петербург. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе © Александр Демьянчук/ТАСС

Омск. Перед началом Рождественского богослужения в Крестовоздвиженском кафедральном соборе. © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Симферополь. Во время Рождественского богослужения в в Петро-Павловском кафедральном соборе © Сергей Мальгавко/ТАСС

Владивосток. Во время Рождественского богослужения в Покровском кафедральном соборе © Юрий Смитюк/ТАСС

Владивосток. Во время Рождественского богослужения в Покровском кафедральном соборе

© Юрий Смитюк/ТАСС

© Юрий Смитюк/ТАСС

Симферополь. Во время Рождественского богослужения в в Петро-Павловском кафедральном соборе

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Омск. Перед началом Рождественского богослужения в Крестовоздвиженском кафедральном соборе.

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Санкт-Петербург. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе

© Александр Демьянчук/ТАСС

© Александр Демьянчук/ТАСС

© Александр Демьянчук/ТАСС

© Александр Демьянчук/ТАСС

© Александр Демьянчук/ТАСС

© Александр Демьянчук/ТАСС

Ивановская область. Во время Рождественского богослужения в Троицко-Успенском кафедральном соборе города Кинешмы

© Владимир Смирнов/ТАСС

© Владимир Смирнов/ТАСС

© Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в храме Христа Спасителя

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин с верующими во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в церкви Симеона и Анны

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС