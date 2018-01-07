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Православные украинцы отмечают Рождество молитвами, массовыми гуляниями и колядками

Общество
7 января, 14:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, января. /ТАСС

Во всех православных церквях страны прошли ночные богослужения и утренние литургии

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КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Утренние литургии по случаю Рождества Христова прошли в большинстве украинских православных церквей. Люди продолжают отмечать праздник в кругу семей, а также колядками и массовыми гуляниями.

Праздничные богослужения

Ночные богослужения и утренние литургии прошли во всех православных церквях Украины, а также Украинской греко-католической церкви. В большинстве храмов службы уже завершены, однако праздник продолжается.

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В Киево-Печерской Лавре, куда люди на праздник съезжаются со всей Украины, в Рождественский сочельник проходило всенощное бдение с освящением хлебов. По завершении богослужения Митрополичий хор исполнил рождественские песнопения. С утра в храме состоялась божественная литургия, которую возглавил Митрополит Украинской православной церкви Онуфрий.

Во Владимирском соборе, расположенном в центре украинской столицы, литургия также завершилась. Однако праздничные песнопения будут звучать там в течение всего дня.

По предварительным данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества приняли участие около 5 млн жителей Украины.

Праздник вне храмов

Православные украинцы начали отмечать Рождество Христово в ночь в 6 на 7 января. Днем в воскресенье на улицах населенных пунктов страны люди также продолжают праздновать. Традиционным в этот день является исполнение знаменитых украинских колядок.

История колядок уходит корнями еще в язычество, к Рождеству эти обрядовые песнопения были приурочены с появлением христианства. Тогда и возникли религиозные колядки с библейскими образами. На Украине исполнение колядок до сих пор очень развито.

"Колядки - это подарок людям. Это благая весть о рождении Христа. Это неоценимое событие и радость для всего человечества. И именно через колядки я могу нести эту радость людям", - отметил в комментарии корр. ТАСС исполнитель колядок, солист Хоровой капеллы Украинского радио Юрий Паница.

Рождество уже не одно

На Украине с конца 2017 года впервые на государственном уровне отмечаются два Рождества - по Григорианскому календарю 25 декабря и по Юлианскому 7 января. Решение сделать выходным днем католическое Рождество депутаты Верховной рады приняли в прошлом году. Документ вступил в силу 3 декабря. Действующая украинская власть мотивировала принятие закона необходимостью усилить евроинтеграционные позиции страны, а также обеспечить права католиков и протестантских конфессий.

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Немало украинцев усматривают в этом решении исключительно политические мотивы и попытку отодвинуть на второй план единую для двух народов православную традицию. В то же время украинские лидеры, в том числе президент Украины Петр Порошенко, неоднократно озвучивали намерения создать единую поместную церковь. В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают, что введение официального праздника 25 декабря не отвечает интересам большинства украинцев. По данным социологов, более 80% украинцев считают православное Рождество для себя наиболее значимым праздником.

Рождество, которое принято называть православным, отмечают четыре Православные Церкви - Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. Кроме них, в это время Рождество празднуют афонские монастыри, живущие по Юлианскому календарю, а также многие католики восточного обряда (например, Украинская Греко-Католическая Церковь) и часть российских протестантов.

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