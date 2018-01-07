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Скворцова: половина медучреждений РФ имеет информационные системы по единым требованиям

Общество
7 января, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Глава Минздрава также отметила, что 60% всех больниц и поликлиник уже имеют доступ к широкополосному интернету

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Половина медицинских учреждений в России уже имеет информационные системы, которые удовлетворяют единым требованиям в рамках закона о телемедицине. Об этом журналистам сообщила в воскресенье министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

"В настоящее врем 60% всех больниц и поликлиник уже имеют доступ к скоростному, широкополосному интернету. 50% медицинских организаций уже внедрили медицинские информационные системы, удовлетворяющие единым требованиям на всей территории страны", - сказала министр.

Она отметила, что оставшиеся 50% либо не имеют такой возможности пока, "либо имеют некие локальные медицинские информационные системы, которые следует еще подработать и довести до необходимых требований".

Создание единой государственной информационной системы в здравоохранении позволит вести управление всей системой здравоохранения. "И управление материальными, и финансовыми, и кадровыми ресурсами, внедрять единые дистанционные формы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации для всех медицинских работников, создавать личный кабинет пациента", - пояснила министр.

По ее словам, в 2017 году личный кабинет пациента уже был создан. "Но наполняться он будет постепенно, пошагово. В настоящее время уже каждый человек может через свой личный кабинет пациента проверить свою страховую организацию, номера полиса ОМС и ряд других опций. В перспективе это должен быть свободный выход в собственные медицинские документы и в центральные архивы медицинских изображений", - уточнила Скворцова.

По ее словам, эта система "будет вводиться поэтапно с 1 января 2018 года, и в целом ее костяк будет сформирован где-то к 2025 году".

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