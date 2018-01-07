Джастин Трюдо поздравил православных христиан с Рождеством

ОТТАВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил в воскресенье всех православных христиан страны и мира с Рождеством и призвал к состраданию и великодушию.

"Пришло время подумать о его [Иисуса Христа] послании, наполненном надеждой и состраданием, - говорится в заявлении премьера, которое поступило в представительство ТАСС. - Это также возможность поблагодарить за те многие блага, которые мы имеем в жизни, и проявить великодушие к нуждающимся как дома, так и за рубежом".

Трюдо добавил, что Рождество - это семейный праздник, когда люди собираются вместе, с утра посещают церковную службу, потом обмениваются подарками и поздравлениями, а вечером устраивают большой ужин. Глава правительства также подчеркнул, что православные канадцы вносят большой вклад в развитие Страны кленового листа и пожелал им счастливого Рождества.

В Канаде проживают свыше полумиллиона православных, но не все из них отмечают Рождество по юлианскому календарю. Праздничные службы 7 января состоятся во всех храмах Русской православной церкви и Русской православной церкви заграницей в крупнейших городах страны, таких как Торонто (провинция Онтарио) и Эдмонтон (провинция Альберта), а также в небольших населенных пунктах. В канадской столице главная праздничная служба пройдет в приходе Покрова Пресвятой Богородицы Русской православной церкви.

В Канаде - 27 патриарших приходов Русской православной церкви. Крупнейшие - в Эдмонтоне, Оттаве и Торонто.