Ханты-Мансийск передал Туле статус новогодней столицы России

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Власти Тулы в воскресение приняли в Ханты-Мансийске эстафету проекта "Новогодняя столица России". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

"В Ханты-Мансийске состоялась церемония передачи символа проекта "Новогодняя столица России". Эстафету от окружного центра Югры принял город Тула", - говорится в сообщении.

В ближайшее время будет создан оргкомитет, который определит концепцию празднования.

"Ее разработка завершится к декабрю, но уже точно можно сказать, что будет создан сайт, посвященный проекту "Тула - новогодняя столица России", разработаны логотип, бренды. Все мероприятия мы вынесем на обсуждение с жителями Тулы и области, чтобы учесть их мнение и предложения", - уточнила в беседе с корреспондентом ТАСС министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

По ее словам, центром проведения праздника в следующем году станет "историческое ядро Тулы" - главная площадь, набережная Упы и Тульский кремль.

Культурно-просветительский проект Минкультуры РФ "Новогодняя столица России" проходит с 2012 года.

Он уже прошел в Казани, Вологде, Владимире, Сортавале, Тамбове и Ханты-Мансийске.

В этом году в столице Югры на 14 площадках прошло более 80 мероприятий, например, всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек, работала единственная в стране Резиденция елки, улица с чумами и трассами для катания на оленьих и собачьих упряжках, фестиваль "Экстремальная зима". По предварительным данным, участниками праздничных событий стали более 80 тыс. человек.