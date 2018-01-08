Британские власти приступили к реализации плана посадки 50 млн деревьев на севере Англии

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Британские власти в воскресенье приступили к реализации плана озеленения индустриальных районов северной части Англии путем создания нового "Северного леса", состоящего из 50 млн деревьев. Об этом сказано в коммюнике правительства Великобритании, направленном в ТАСС.

"Простираясь более чем на 120 миль (193 км) между такими городами, как Брэдфорд, Лидс, Манчестер и Ливерпуль, намеченный "Северный лес" расширит среду обитания лесных птиц и летучих мышей и предоставит защиту традиционным видам животного мира", - отмечается в правительственном сообщении. В нем также сказано, что лес послужит созданию места для спокойного отдыха миллионов жителей региона.

Организацией посадок займутся два фонда - Woodland Trust и Community Forest Trust. Программа создания леса рассчитана на 25 лет. Британское правительство уже внесло первый вклад в реализацию этого проекта в размере 6 млн фунтов стерлингов (более $8 млн).

Упомянув об общенациональной стратегии охраны окружающей среды, премьер-министр Тереза Мэй объяснила необходимость создания "Северного леса" следующим образом: "Мы инвестируем 3 млрд фунтов ($4 млрд) в улучшение качества воздуха, в борьбу с загрязнением морской среды путем запрета вредоносных микрогранул и увеличиваем наказание за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. Но для того, чтобы создать окружающую среду, которая будет подходить для будущего, мы не можем останавливаться на этом месте, и поэтому мы поддерживаем создание нового "Северного леса".

Собственно посадка деревьев начнется в марте. Первым участком озеленения станет территория площадью в 680 гектаров возле города Болтон. Создание "Северного леса" призвано также объединить пять уже существующих крупных лесных массивов, создав единый почти 200-километровый зеленый пояс в самом индустриальном районе страны.