Кабмин РФ запретил выжигать траву и разводить костры близ дорог

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима, обязав владельцев земельных участков регулярно убирать мусор и косить траву, а также запретив выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Подписанным постановлением внесены изменения в правила, которыми устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках", - говорится в документе.

Кроме того, запрещается выращивать колосовые культуры и выжигать траву в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.

Также правообладатели земель сельскохозяйственного назначения теперь обязаны принимать меры по защите угодий от зарастания сорняками, своевременно косить сено на сенокосах.

Документ определяет меры пожарной безопасности при эксплуатации в полевых условиях стационарных уборочных агрегатов и автомобилей при уборке сельскохозяйственной продукции.