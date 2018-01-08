Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин РФ запретил выжигать траву и разводить костры близ дорог

Общество
8 января, 8:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Также владельцы земель сельхозназначения теперь обязаны принимать меры по защите угодий от зарастания сорняками

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима, обязав владельцев земельных участков регулярно убирать мусор и косить траву, а также запретив выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Подписанным постановлением внесены изменения в правила, которыми устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках", - говорится в документе.

Кроме того, запрещается выращивать колосовые культуры и выжигать траву в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.

Также правообладатели земель сельскохозяйственного назначения теперь обязаны принимать меры по защите угодий от зарастания сорняками, своевременно косить сено на сенокосах.

Документ определяет меры пожарной безопасности при эксплуатации в полевых условиях стационарных уборочных агрегатов и автомобилей при уборке сельскохозяйственной продукции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины
3
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград - Москва
4
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Дебош на борту самолета в Сочи обошелся москвичке в 300 тыс. рублей
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама