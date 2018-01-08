Российские военные доставили гуманитарную помощь в поселок на границе с Ливаном

БУККЕЙН /Сирия/, 8 января. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи в поселок Буккейн, расположенный на западе страны у границы с Ливаном, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Поселок несколько лет находился под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований. При отступлении они разрушили школы, больницы, водопровод. Основная часть городской инфраструктуры уже восстановлена, но люди до сих пор рады любой поддержке и помощи, которую им оказывают российские военные. Несколько тонн гуманитарной помощи - в основном продукты питания - раздали во дворе отремонтированной школы. Восемьсот детей ушли домой с продуктовыми наборами.

"Мы очень рады такому вниманию и поддержке. Сами можете видеть, как реагируют дети - они ждали вашего приезда и готовились к нему весь вчерашний день. Рады не только дети, но и все взрослое население Буккейна", - рассказала журналистам учительница Дуар Насиф.

Представители Центра также развернули в Буккейне мобильный медицинский пункт, в котором провели вакцинацию школьников.

Российские военные из Центра по примирению после завершения военной кампании в Сирии регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи Центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.