Шесть филиалов "Кванториума" планируют открыть в разных городах Дагестана в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 8 января. /ТАСС/. Шесть детских технопарков - филиалов "Кванториума" - планируют открыть в разных городах Дагестана в 2018 году, сообщил ТАСС врио министра образования и науки республики Ширали Алиев.

"Мы планируем не останавливаться на базовом центре "Кванториум" в Махачкале, а открывать филиалы в муниципальных образованиях и развивать данное направление. Оно имеет перспективу, пользуется популярностью у наших детей. Мы планируем в 2018 году открытие филиалов в шести муниципальных образованиях, по большей части это города... Думаю, задача вполне реализуема", - сказал он.

Первый в Дагестане детский технопарк "Кванториум" был открыт 17 октября 2017 года в Махачкале. Занятия к технопарке проходят по пяти инновационным направлениям: "Робоквантум", "IT-квантум", "Промышленный дизайн", "Аэроквантум", "VR/AR-квантум" ("Дополненная и виртуальная реальность"). В "Кванториуме" дети в игровой форме осваивают самые передовые технологии и получают практические навыки их применения.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. Технопарки призваны готовить молодые кадры по нескольким актуальным направлениям - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. В России уже открыты более 20 подобных технопарков.