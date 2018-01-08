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В Москве в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию около 115 км дорог

Общество
8 января, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Марат Хуснуллин также напомнил, что в течение года будет сдан реконструированный стадион "Динамо", несколько спортивных объектов около стадиона "Лужники", а также филармония в парке "Зарядье"

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию порядка 115 км автомобильных дорог в 2018 году, это на 9 км меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"2017 год был самый удачный год с точки зрения большого объема ввода по дорожному строительству, мы ввели 124 км дорог, порядка 30 искусственных сооружений. В этом году у нас будет чуть поменьше - 110 - 115 км. Из наиболее крупных участков мы видим практически полное окончание Северо-Западной хорды, за исключением одного участка на Мневниках. Мы также видим завершение участка Солнцево - Бутово - Видное, видим окончание работ на Калужском шоссе, совершенно точно дойдем до ЦКАДа плюс участок Северо-Восточной хорды ",- сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что в 2018 году ожидается активное строительство южного и северного дублеров Кутузовского проспекта.

"Строительство южного дублера мы уже начали. Проектирование северного дублера практически завершено, сейчас он вошел в экспертизу, и уже в первом полугодии 2018 года будет объявлен конкурс на его строительство, то есть само строительство точно начнется уже в этом году", - отметил Хуснуллин.

Кроме того, напомнил он, в 2018 году из наиболее крупных объектов ожидается сдача реконструированного стадиона "Динамо" со всем комплексом спортивных сооружений, а также несколько спортивных объектов около стадиона "Лужники". "В этом году мы также сдадим филармонию на территории парка "Зарядье". Мы планируем завершить ее к лету, причем мэром принято решение провести урбанистический форум на территории парка, в том числе использовать помещение филармонии. Также надеюсь, что в этом году будет запущен музей Александра Солженицына", - заключил заммэра.

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