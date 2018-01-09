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В Карачаево-Черкесии 2018 год объявлен Годом благоустройства городов и сел

Общество
9 января, 14:42 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 9, января. /ТАСС

Глава региона отметил, что в основе работ по благоустройству должен лежать единый подход

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ЧЕРКЕССК, 9 января. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 2018 год в республике Годом благоустройства городских и сельских территорий. Об этом руководитель региона написал во вторник на своей странице в Instagram.

Принял решение объявить 2018 год в Карачаево-Черкесии Годом благоустройства городских и сельских территорий. Сегодня на первом в этом году рабочем совещании с председателем Правительства Асланом Озовым и его заместителями поставил задачу в течение месяца представить план работы по благоустройству в разрезе городов и районов. Причем планировать необходимо в тесном контакте с главами местного самоуправления всех уровней. В основе схемы нашей работы по благоустройству должен лежать единый подход, но с учетом наиболее острых проблем конкретных территорий - по освещению, ремонту тротуаров, центральных дорог или парков. Также поручил Аслану Озову сориентировать коллег в Правительстве и глав местного самоуправления на соблюдение строгой бюджетной дисциплины. Еще одно поручение касалось возобновления выплат именных стипендий Главы республики лучшим школьникам и студентам. #карачаевочеркесия #темрезов #кчр #годблагоустройства2018 #кчр09

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

"Принял решение объявить 2018 год в Карачаево-Черкесии Годом благоустройства городских и сельских территорий. Сегодня на первом в этом году рабочем совещании с председателем правительства Асланом Озовым и его заместителями поставил задачу в течение месяца представить план работы по благоустройству в разрезе городов и районов", - написал Темрезов.

Он отметил, что в основе работ по благоустройству должен лежать единый подход, но при этом работы должны проводиться с учетом наиболее острых проблем конкретных территорий - по освещению, ремонту тротуаров, центральных дорог или парков.

В 2017 году в рамках программы по формированию комфортной среды в КЧР благоустроили более 30 дворов многоквартирных домов и семь зон отдыха, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проекты по благоустройству общественных мест и парковых зон реализованы в городах Черкесск и Усть-Джегута, поселках Медногорский, Эркен-Шахар, Кавказский, Майский, а также в ауле Адыге-Хабль - административном центре одноименного района.

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