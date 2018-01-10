Госдума запрещает МФЦ отказывать в приеме документов, которые уже были исправлены

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий МФЦ требовать от граждан переделывать подаваемые документы, если их уже возвращали заявителю из-за недостатков оформления, но при этом не указали сразу все замечания. Проект закона был внесен в сентябре вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Согласно пояснительной записке, законопроектом устанавливается, что "органы, предоставляющие государственные или муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной или муниципальной услуги".

Как ранее поясняла журналистам автор инициативы Ирина Яровая, в случае принятия проекта не будет ситуаций, когда гражданин придет "в МФЦ или любое другое место оказания госуслуг с исправленными документами", а его отправят "переделывать что-то еще". По ее словам, требовать ранее не указанные документы при повторном обращении заявителя будет допустимо лишь в двух случаях: если будет изменено законодательство либо если будут выявлены ошибочные или противоправные действия работника МФЦ или органа, оказывающего госуслуги. При этом, подчеркивала депутат, возврат документов должен быть подтвержден актом руководителя МФЦ о факте привлечения сотрудника к ответственности за противоправное или ошибочное действие.

Кроме того, законопроект конкретизирует процедуру обжалования заявителем решений и действий МФЦ. Например, указывается, что "в ответе на удовлетворенную жалобу гражданина в обязательном порядке должны будут приноситься извинения за доставленные неудобства и указываться информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги".

Более того, инициативой предлагается сократить сроки рассмотрения обращения граждан по предоставлению госуслуги. "В частности, поступившая жалоба будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации", - отмечается в документе.