Путин встретится со школьниками и руководством печатных СМИ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет свой рабочий день в Москве, в его графике запланированы две встречи: со школьниками - авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее", и с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Россия, устремленная в будущее"

В День знаний, 1 сентября 2017 года, глава государства провел Всероссийский открытый урок на тему "Россия, устремленная в будущее", во время которого обратился к школьникам с предложением написать сочинение, какой они видят страну на рубеже 2040 - 2050 годов. Так в рамках Всероссийского конкурса сочинений появилась отдельная одноименная "президентская" номинация, которая аккумулирует мечты молодого поколения о развитии родной страны.

Действительно, за последние 17 лет Россия изменилась. Были открыты сотни новых предприятий, запущено множество проектов во всех отраслях науки и техники. Государство модернизирует армию, осваивает Арктику, системно повышает уровень государственного управления и ставит другие амбициозные цели. Если 17 лет назад власти думали, как экономически догнать Португалию, то сегодня они уже ставят задачу даже в условиях санкций достичь роста ВВП на уровне выше среднемирового. Существуют десятки суперпроектов, их исполнение в полном объеме может занять одно, два, три десятилетия.

Свои размышления, как добиться всего этого в будущем, и представили 437 тысяч ребят, заявившие свои работы в "президентской" номинации. Всего же во Всероссийском конкурсе сочинений, который проводится с 2015 года, приняли участие 1,9 млн учащихся из 85 субъектов Российской Федерации. Победителями конкурса стали 100 учеников 9 - 11 классов из 60 субъектов РФ, в номинации, предложенной Путиным, были отмечены 35 работ.

Все лауреаты были награждены сборником ста лучших сочинений "Россия, устремленная в будущее", дипломами и памятными подарками. Кроме того, для победителей конкурса была организована образовательная программа, включающая культурно-познавательные мероприятия, деловые и коммуникационные игры. Победители получили возможность поехать по путевкам на образовательные смены Российского движения школьников в федеральных детских центрах "Артек", "Орленок", "Океан" в течение 2018 года.

Встреча с руководством печатных СМИ

Кроме того, в четверг в преддверии отмечаемого 13 января Дня российской печати Путин встретится с руководителями отечественных печатных СМИ и информационных агентств. "В ходе беседы, которая пройдет в редакции газеты "Комсомольская правда", планируется обсудить актуальные вопросы отрасли", - говорится в сообщении пресс-службы.

От ТАСС во встрече примет участие генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

Путин регулярно общается с представителями СМИ в разных форматах. Так, в последние годы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ традиционно проводит встречи с руководителями международных информационных агентств. Россию на этих мероприятиях представляет агентство ТАСС, выступающее организатором встреч.

День российской печати (13 января) был учрежден в 1992 году в привязке к исторической дате - началу издания первой российской печатной газеты "Ведомости", впервые вышедшей в свет 13 января 1703 года. Издание было создано по инициативе Петра I, полное первоначальное название газеты - "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах".