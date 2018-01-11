Митрополит Иларион встал за дирижерский пульт в Доме музыки

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Митрополит Волоколамский Иларион встал за дирижерский пульт на открытии Рождественского фестиваля в Московском международном доме музыки. Под его управлением оркестр и хор Государственной академической симфонической капеллы России исполнил один из знаковых шедевров музыки XX века - "Симфонию псалмов" Игоря Стравинского.

"Не случайно псалмы царя Давида на протяжении многих веков вдохновляли композиторов", - отметил митрополит, обращаясь к зрителям перед началом концерта. Он сказал, что VIII Рождественский фестиваль решили посвятить музыкальному прочтению текстов псалмов - классическому (Рахманинов, Чайковский, Бортнянский, Чесноков, Архангельский) и современному.

"Стравинский написал "Симфонию псалмов в эмиграции во второй половине 20-х годов, когда он стал близко знакомиться с православным богослужением и читать духовную литературу. В "Симфонии", которую композитор, как он сам говорил, посвятил господу, мы слышим отзвуки и колокольных звонов, и русского церковного пения, но преломленные совершенно особым образом", - пояснил митрополит.

Он представил произведение собственного сочинения на тексты семи псалмов - "Песнь восхождения" для хора и оркестра, которое исполнила Государственная симфоническая капелла под управлением Валерия Полянского.

Рождественский фестиваль в Доме музыки, который организовали вместе митрополит Иларион и маэстро Владимир Спиваков, пройдет в этом году с 11 по 24 января. Традиционно форум собирает необычные коллективы со всего мира. Так, на одном из концертов выступит хор мальчиков испанского монастыря Эскориал. Хор, основанный королем Филиппом II в 1567 году, участвует в праздничных мессах в главных испанских соборах.

Всемирно известный хор Сретенского монастыря впервые выступит вместе с Российским роговым оркестром - коллективом, исполняющем музыку на охотничьих рогах. В первый раз приедет в Москву Альпийский мужской хор из Италии, он представит альпийские народные песни, которые ЮНЕСКО планирует занести в список всемирного наследия. На закрытии фестиваля выступит сам Спиваков с программой к 100-летию американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна.