Калининград представил программу к ЧМ-2018 на туристической выставке в Вене

КАЛИНИНГРАД, 12 января. /ТАСС/. Калининград представил программу по приему болельщиков и туристов в рамках ЧМ-2018 года на международной туристической выставке Ferien Messe Wien 2018 в Вене в рамках презентации городов-организаторов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

В выставке приняли участие посол России в Австрии Дмитрий Любинский, заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Алексей Смертин. О подготовке Калининграда к мировому первенству рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

"Сообщили о готовности Калининградской области к чемпионату. О том, как добраться, где жить и чем заняться помимо просмотра футбольных матчей, о туристических маршрутах", - привела пресс-служба слова Ермака.

Региональный министр отметил, что гостиницы области готовы к приему болельщиков и прошли классификацию. В культурную программу, по его словам, включены специальные туристические маршруты, в том числе учитывающие особенности региона, связанные с добычей янтаря. Для болельщиков предусмотрена демонстрация фильмов стран участников первенства, будет также организована специальная программа короткометражного кино "Короче, Футбол!". Пройдут любительские футбольные матчи, тематические концерты.

"Наш регион особенно интересен туристам из Европы", - отметил Ермак, подчеркнув, что "это уникальный город ЧМ-2018, в который из Европы можно добраться не только на самолете, но и наземным транспортом".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). По оценкам областного Министерства культуры и туризма, в период проведения игр в Калининградскую область приедут до 120 тысяч туристов.